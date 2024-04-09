Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года

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В мае в Казахстане отмечается три государственных праздника, сообщает Zakon.kz.
Так, казахстанцы будут отмечать:
- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
- День защитника Отечества – 7 мая;
- День Победы – 9 мая.
Праздник единства народа Казахстана выпадает на среду, соответственно, этот день является выходным.
День защитника Отечества выпадает на вторник, а День победы – на четверг. Эти дни будут выходными для всех казахстанцев.
В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники не предусмотрено.
В итоге, с учетом всех выходных дней, казахстанцы отдохнут в мае:
- при пятидневной рабочей неделе – 11 дней (1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая);
- при шестидневной рабочей неделе – 7 дней (1, 5, 7, 9, 12, 19 и 26 мая).
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