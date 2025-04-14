Очень сложный вопрос. Именно так сегодня аким Костаная высказался о строительстве индивидуального жилья в областном...
Перенос выходного дня 11 мая 2025 года на рабочий день – 8 мая 2025 года не планируется.
В мае казахстанцы отмечают сразу три праздника, сообщает Zakon.kz.
1 мая 2025 года – Праздник единства народа Казахстана.
7 мая 2025 года – День защитника Отечества.
9 мая 2025 года – День Победы.
Отдых на 1 Мая
Праздничный день выпадает на четверг. Соответственно, дни отдыха приходятся:
Отдых на 7 и 9 мая
Праздничный день приходится на среду и пятницу, дни отдыха:
Перенос выходного дня 11 мая 2025 года на рабочий день – 8 мая 2025 года не планируется.
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