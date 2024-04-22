Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае. Календарь выходных

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Казахстанцы в мает отметят сразу три праздника, сообщает informburo.kz
В мае 2024 года у казахстанцев будет 11 выходных дней. В этом месяце в стране отмечают три праздника:
1 мая – Праздник единства народа Казахстана.
7 мая – День защитника Отечества.
9 мая – День Победы.
Казахстанцев ждут длинные выходные с 7 по 9 мая. Выходной день с субботы, 4 мая, перенесли на 8 мая, среду.
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