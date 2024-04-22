Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае. Календарь выходных

Казахстанцы в мает отметят сразу три праздника, сообщает informburo.kz

В мае 2024 года у казахстанцев будет 11 выходных дней. В этом месяце в стране отмечают три праздника:

1 мая – Праздник единства народа Казахстана.

7 мая – День защитника Отечества.

9 мая – День Победы.

Казахстанцев ждут длинные выходные с 7 по 9 мая. Выходной день с субботы, 4 мая, перенесли на 8 мая, среду.

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