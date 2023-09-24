Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года

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В октябре этого года у жителей Казахстана будет 10 выходных дней, передает Almaty.tv.
В 2023 году казахстанцы отметят 25 октября День Республики. Никаких переносов не планируется, поскольку праздник выпадает на среду. Но, в результате, рабочая неделя станет короче.
При пятидневной рабочей неделе:
23, 24 октября рабочие дни, 25 октября — выходной, 26, 27 октября года рабочие дни.
При шестидневной рабочей неделе:
23, 24 октября рабочие дни, 25 октября — выходной, 26, 27 и 28 октября рабочие дни.
Всего же жителей страны в октябре 2023 года ждут целых 10 выходных дней.