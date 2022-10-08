Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Республики

Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление.

Так, согласно постановлению, выходной день переносится с субботы 22 октября 2022 года на понедельник 24 октября 2022 года.

В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны будет отмечаться День Республики.

Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

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