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Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз

В начале следующей недели казахстанцы будут праздновать праздник прихода весны Наурыз.

Жителей страны ждет пять выходных дней подряд, передает Tengrinews.kz.

Наурыз будут праздновать с 21 по 23 марта, но, так как 19 и 20 марта выпадают на субботу и воскресенье, казахстанцы на Наурыз отдохнут сразу пять дней — 19, 20, 21, 22 и 23 марта.

Работающие на шестидневке отдохнут на один день меньше: для них 19 марта, суббота, будет рабочим днем. Первым рабочим днем для шестидневки также будет четверг, 24 марта.
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