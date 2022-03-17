Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз

В начале следующей недели казахстанцы будут праздновать праздник прихода весны Наурыз.
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Жителей страны ждет пять выходных дней подряд, передает Tengrinews.kz.
Наурыз будут праздновать с 21 по 23 марта, но, так как 19 и 20 марта выпадают на субботу и воскресенье, казахстанцы на Наурыз отдохнут сразу пять дней — 19, 20, 21, 22 и 23 марта.
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