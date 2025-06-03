Казахстанцев в июле 2025 года ожидают длинные выходные. Tengri Life подготовил удобный календарь, который поможет вам заранее спланировать свой досуг и не пропустить выходные.

В июле 2025 года казахстанцев ждут дополнительные выходные по случаю Дня столицы — одного из главных государственных праздников, отмечаемого 6 июля. Дата приурочена к переносу столицы из Алматы в Астану в 1998 году.

Ежегодно по всей стране проходят праздничные мероприятия, и особенно насыщенная программа традиционно ожидается в Астане. Здесь запланированы концерты, фестивали, уличные ярмарки и выставки.

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом «О праздниках», выходной день переносится на понедельник — 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждет три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля.

Пятидневная рабочая неделя:

5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) — выходные дни.

Шестидневная рабочая неделя:

5 июля (суббота) — рабочий день;

6 и 7 июля (воскресенье и понедельник) — выходные дни.

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