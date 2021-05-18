Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне в Казахстане не отмечают государственных праздников. Начало лета — 1 июня — придется на обычный рабочий день – вторник, сообщает ru.sputnik.kz

Из-за отсутствия праздников в июне казахстанцев ждет восемь дней отдыха. Таким образом, 5, 12, 19, 26 июня (суббота) и 6, 13, 20, 27 июня (воскресенье) станут выходными днями.

Тем не менее в июне Казахстан отметит несколько праздников. Среди них:

4 июня – День государственных символов Республики Казахстан;

6 июня – День финансовой полиции;

20 июня – День медицинского работника;

28 июня – День работников средств массовой информации.

Стоит отметить, что на июнь приходится много важных дат и международных праздников. Среди них:

Как отдохнут казахстанцы в 2021 году

1 июня – День защиты детей;

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;

26 июня — Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Ни в один из этих праздников выходной не предусмотрен.

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