USD 426.05
EUR 520.46
RUB 5.78
  1. Home
  2. Новости
  3. Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне в Казахстане не отмечают государственных праздников. Начало лета — 1 июня — придется на обычный рабочий день – вторник, сообщает ru.sputnik.kz

Из-за отсутствия праздников в июне казахстанцев ждет восемь дней отдыха. Таким образом, 5, 12, 19, 26 июня (суббота) и 6, 13, 20, 27 июня (воскресенье) станут выходными днями.

Тем не менее в июне Казахстан отметит несколько праздников. Среди них:

  • 4 июня – День государственных символов Республики Казахстан;
  • 6 июня – День финансовой полиции;
  • 20 июня – День медицинского работника;
  • 28 июня – День работников средств массовой информации.

Стоит отметить, что на июнь приходится много важных дат и международных праздников. Среди них:

Как отдохнут казахстанцы в 2021 году

  • 1 июня – День защиты детей;
  • 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;
  • 26 июня — Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Ни в один из этих праздников выходной не предусмотрен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Объявлено штормовое предупреждение в Костанае и области
Следующая новость

В Казахстане разрешат ездить по «выделенке» другому транспорту