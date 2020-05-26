Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне казахстанцы с пятидневной рабочей неделей будут работать 22 дня, количество выходных составит 8 дней, сообщает alau.kz.

Казахстанцы из-за отсутствия праздничных дней в июне будут отдыхать только в стандартные выходные дни. Таким образом, в первый летний месяц у казахстанцев будет 8 выходных дней.

Однако стоит отметить, что в июне есть несколько праздников, которые отмечают казахстанцы, но эти дни официально не признаны выходными днями. К примеру:

1 июня — Международный день защиты детей

4 июня — День государственных символов

5 июня — День эколога

6 июня — День финансовой полиции Республики Казахстан

14 июня — День работников легкой промышленности

21 июня — День медицинского работника

23 июня — День полиции и День государственного служащего

28 июня — День работников средств массовой информации

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