Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

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COVID-2019 в Казахстане
8969 - зарегистрированно
4560 - выздоровевших
35 - летальных случаев
127(+5) - в Костанайской области
В июне казахстанцы с пятидневной рабочей неделей будут работать 22 дня, количество выходных составит 8 дней, сообщает alau.kz.
Казахстанцы из-за отсутствия праздничных дней в июне будут отдыхать только в стандартные выходные дни. Таким образом, в первый летний месяц у казахстанцев будет 8 выходных дней.
Однако стоит отметить, что в июне есть несколько праздников, которые отмечают казахстанцы, но эти дни официально не признаны выходными днями. К примеру:
1 июня — Международный день защиты детей
4 июня — День государственных символов
5 июня — День эколога
6 июня — День финансовой полиции Республики Казахстан
14 июня — День работников легкой промышленности
21 июня — День медицинского работника
23 июня — День полиции и День государственного служащего
28 июня — День работников средств массовой информации