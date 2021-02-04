Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте 2021 года

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12 выходных и 19 рабочих дней ожидают казахстанцев в марте 2021 года, сообщает Tengrinews.kz.
Первым праздничным днем в марте станет Международный женский день (8 марта), который в этом году выпал на понедельник. Поэтому казахстанцы, которые работают по пятидневке, смогут отдохнуть три дня подряд.
В период празднования Наурыза жителей страны ждет пять выходных дней — с субботы, 20 марта, по среду, 24 марта. Один из трех дней официального празднования Наурыза выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесен на среду.
Итого в марте казахстанцев ожидает 12 выходных и 19 рабочих дней.
Всего в 2021 году жители страны при пятидневной рабочей неделе получат 245 рабочих и 120 выходных дней. Больше всего выходных выпало на январь и май.
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