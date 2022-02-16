Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте

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В предстоящем месяце казахстанцев ожидают сразу два официальных праздника — Международный женский день — 8 марта и Наурыз — 22 марта, сообщает Sputnik Казахстан.
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На Международный женский день казахстанцы отдохнут три дня — 6, 7 и 8 марта.
8 марта в этом году выпадает на вторник, поэтому 5 марта будет рабочим днем, а понедельник, 7 марта, — выходным.
Наурыз в этом году будет отмечаться с 21 по 23 марта, вместе с тем 19 и 20 марта выпадает на субботу и воскресенье. Таким образом на Наурыз казахстанцы смогут отдохнуть сразу пять дней — 19, 20, 21, 22 и 23 марта.
В марте 2022 года казахстанцы будут отдыхать в общей сложности 12 дней, с учетом праздников и выходных
Напомним, правительство постановило перенести дни отдыха с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года; с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.
В дни национальных и государственных праздников в стране объявляют официальный выходной день. При совпадении выходного и праздничного дней выходным является следующий после праздничного рабочий день.
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