Сколько дней отдохнут казахстанские школьники в феврале

Семь дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах, сообщает Zakon.kz.

В казахстанских школах с 8 января 2024 года– началась III четверть. Она состоит из 10 учебных недель.

«Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года», – рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

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