Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

В казахстанских школах завершается вторая четверть.. сообщает министерство просвещения РК.

Зимние каникулы продлятся 10 дней – с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.

Министерство просвещения Республики Казахстан в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий «Единую программу воспитания».

В план мероприятий входит:

— организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;

— в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек – успешный человек»;

— проведение спортивных игр «Национальная игра – сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная Лига»;

— беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;

— проведение родительских собраний на темы «Честь девушки – честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;

— организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.

Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

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