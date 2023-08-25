Сколько дней отдохнут школьники Казахстана на осенних, зимних и весенних каникулах в новом учебном году

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Минпросвет представил проект приказа, определяющий продолжительность четвертей и каникул, передает Informburo.kz
Министерство просвещения представило для публичного обсуждения проект приказа «Об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования».
Согласно документу, учебный год продлится с 1 сентября 2023 года до 25 мая 2024 года включительно. Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах составит:
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I четверть – восемь учебных недель, осенние каникулы – семь дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно);
II четверть – восемь учебных недель, зимние каникулы – 10 дней (с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно);
III четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 дней (с 21 по 31 марта 2024 года включительно); в первых классах –дополнительные каникулы, семь дней (с 5 по 11 февраля 2024 года включительно);
IV четверть – восемь учебных недель.
Таким образом, продолжительность учебного года в первых классах составит 33 учебные недели, в остальных – 34.
Предлагаются следующие сроки итоговой аттестации:
- для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены – со 29 мая по 10 июня 2024 года;
- для обучающихся 11 (12) классов итоговые выпускные экзамены – с 28 мая по 11 июня 2024 года.
Публичное обсуждение документа продлится до 11 сентября.