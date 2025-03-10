Казахстанских школьников в этом году ждут 11 дней весенних каникул.

Близится к завершению третья четверть, которая составляет 10 учебных недель. У школьников остаётся две недели занятий, в течение которых они должны сдать СОРы и СОЧи, передает informburo.kz

Весенние каникулы пройдут с 21 по 31 марта включительно. Примечательно, что в этом году у всех казахстанцев, работающих в режиме пятидневки, будет пять выходных на Наурыз: с 21 по 25 марта. Четвёртая четверть в школах начнётся 1 апреля.

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