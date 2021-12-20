Сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах

Информацию об отдыхе школьников на зимних каникулах сообщили в Министерстве образования и науки РК.
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Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней, сообщили в Министерстве образования и науки, передает informburo.kz
Школьники выйдут на каникулы 30 декабря, а вернутся к учёбе 10 января.
При этом первоклассникам предоставили ещё семь дней отдыха: с 7 по 13 февраля 2022 года.
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