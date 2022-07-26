Сколько должен стоить сахар в Казахстане, ответил министр

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев высказался о том, сколько должен стоить сахар в Казахстане на самом деле, передает Tengrinews.kz.
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Сегодня на рынке существуют субъективные сложности с доставкой сахара в регионы, заявил глава Минсельхоза.
«Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Необходимо отметить удорожание тростникового сырца на бирже. Транспортные затраты выросли, а также затраты на переработку. К примеру, стоимость тростникового сырца в 2020-2021 году была в два раза меньше чем сейчас — сейчас сахар сырец стоит 476 долларов. Затраты на логистику также выросли в 2,6 раза — в предыдущие годы с доставить сахар с Бразилии можно было за 110 долларов, то сегодня цена за тонну сахарного сырца выросла до 300 долларов», — сказал он.
Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара на отечественных сахарных заводах.
«На сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм. При этом, если брать с учетом 15-процентной разрешенной надбавки у оптовиков, а также у розничных реализаторов, то минимальная цена с учетом сложившейся себестоимости сахара сырца должна составлять порядка 595-600 тенге. Это рыночный товар, поэтому цены связаны с ростом на сахар на отечественном рынке», — добавил министр.
Карашукеев также ответил на вопрос об ажиотаже и длинных очередях в магазинах страны.
«Что касается ажиотажа и длинных очередей, мы хоть завтра закончим ажиотаж, если перестанем продавать сахар ниже себестоимости. Сахар на рынке есть в достаточном количестве, но на него цена формируется исходя из рыночной стоимости. По прогнозам, Россия с сентября месяца откроет свой экспорт, урожай в этом году у них прогнозируется на достаточно хорошем уровне, поэтому я думаю, что июль-август у нас цены еще будут высокими, потом прогнозируем постепенное снижение и нормализацию на рынке», — заключил он.
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