Сколько должны стоить лекарства в аптеках

Еще в прошлом году своим приказом от 15 июля министр здравоохранения утвердил предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, документ был обновлен 9 января 2020 года, передает zakon.kz.

Так, согласно документу аскорбиновая кислота (витамин С в таблетках, драже) стоит для розничной продажи от 64,44 до 294 тенге, раствор для инъекций – 367 – 1045 тенге, в зависимости от упаковки и производителя.

Цена Арбидола варьируется от 2 123 до 4 040 тенге, Антигриппина – 347 – 696 тенге, Азитромицин согласно списку должен стоить от 1083 до 4305 тенге (в зависимости от производителя).

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) в таблетках имеет предельную цену от 49 до 128 тенге.

Анальгин в таблетках от 87 до 149 тенге.

Стоимость Ацикловира в таблетках составляет от 240 тенге до 1500 тенге в зависимости от производителя.

Цена на таблетки АЦЦ от кашля варьируется от 1350 до 6120 тенге. Бромгексин должен стоить в аптеках от 145 до 1700 тенге.

Парацетамол в таблетках (10 штук) от 33,35 тенге до 128 тенге.

Стоимость Ибупрофена составляет 99,81 — 229 тенге. Максимальная цена 1238 тенге за 20 таблеток.

Цена на Ингавирин согласно приказу — 3 078 — 5 640 тенге.

Цена на Клексан (раствор для инъекций) колеблется от 7 167 до 33 933 тенге.

Стоимость таблеток Ксарелто, необходимых для разжижжения крови, составляет 310 — 775 тенге. Между тем в аптеках его стоимость доходила до 42 тысяч тенге.

В приказе отмечается, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации сформированы на основании данных определенных и рассчитанных государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами регулирования цен на лекарственные средства.

При этом уполномоченный орган не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием, утверждает предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации с указанием методики их расчета, информации о данных, на основании которых сформирована цена.

Полный перечень цен на лекарственные средства можно посмотреть здесь. Он содержит 6 191 наименование.

Напомним, в Казахстане возник ажиотаж с лекарствами, применяемыми при лечении от коронавирусной инфекции. Некоторое время в аптеках невозможно было найти жаропонижающие и антивирусные препараты.

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