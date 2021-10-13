Сколько домов в Костанае перешли к ОСИ?

Переход от ПКСК к ОСИ в Костанае пока идет медленными темпами, сегодня только 65 из 1100 многоквартирных жилых домов прошли регистрацию объединения собственников имущества. Затягивается переход по мнению специалистов из городского акимата из-за ПКСК, которые препятствуют жителям. Что изменилось у костанайцев, которые уже перешли на ОСИ?

Ольга Новикова председатель новой структуры — объединения собственников имущества. ПКСК, которое раньше обслуживало их дом, расформировалось весной, и в мае жильцы пришли к решению перехода к ОСИ. По словам женщины, не все сразу поддержали эту идею, у многих были сомнения, но уже сейчас решаются проблемы, за которые раньше ПКСК не брался.

«Сейчас результат виден, меняем краны, решаем вопросы со стояками там, где не было отопления, там, где не было горячей воды жители жалуются, что по три года батареи еле теплые. Решалось это каким-то другим способом сливом воды в подвал,на сегодняшний день это решается именно устранением причины поломки. Мы на сегодня отремонтировали крышу блока Г, наш дом делится на 2. Крышу одного мы отремонтировали», — рассказывает председатель ОСИ дома №7 микрорайона Наурыз Ольга Новикова.

Отремонтировать крышу удалось за счет собственных средств на накопительном счете дома. По словам председателя ОСИ, несмотря на то, что дом относительно новый, проблем в нем не мало.

«Преимущество перехода к ОСИ — это,то, что будет видно работу. Но, опять же здесь важно участие всех жильцов. Чтобы во время оплачивали, чтобы где-то поддерживали, где-то помогали. С людьми работать всегда сложно и у меня бывают трудности многие не понимают, многие чего- то не видят»,- говорит Новикова.

Сегодня в Костанае 1159 многоквартирных жилых домов, из них перешли на ОСИ всего — 65. Процедура перехода не сложная, необходимо провести собрание дома, избрать совет дома и председателя ОСИ, утвердить устав и подать документы о регистрации в ЦОН. Но, сегодня костанайцы сталкиваются с проблемой — ПКСК не передает документацию жильцам.

«Проблемы возникают при переходе с ПКСК на ОСИ , ПКСК не предоставляют отчеты, которые они обязаны дать по закону в течении трех дней. Не передают документы, технический паспорт не передают, вот такие проблемы возникают. Но по закону о жилищных отношениях ОСИ может обратиться в ГУ отдел о жилищных отношениях с просьбой выдать технический паспорт- эту услугу мы оказываем», отмечает руководитель отдела жилищных отношений акимата города.

По словам руководителя отдела жилищных отношений, сегодня рассматривается вопрос об обучении председателей ОСИ. В целом, ведомство помогает всем жильцам при переходе, выезжают на собрания домов, где консультируют и подсказывают порядок действий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.