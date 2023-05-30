Сколько дворов отремонтируют в Костанае этим летом?

В этом году будет отремонтировано больше 40 территорий. Подрядная организация будет работать до конца лета, но есть вероятность завершить всё раньше срока. В целом, на сегодня в Костанае неотремонтированными остаются только 25% дворовых территорий.

К примеру, во дворе по проспекту Абая, 21 подрядная организация активно ведет ремонтные работы. Тут полностью заменят асфальтобетонное покрытие, бордюры и добавят новые парковочные места. По словам местных жителей ремонта двор не видел очень давно. Сейчас здесь уже сняли старый слой асфальта, приступают к установке бордюра. В среднем на ремонт одного двора у подрядчика уходит 2 недели, но здесь фронт работы большой, поэтому придётся немного увеличить срок выполнения.

На ремонт дворов в этом году выделили 1 миллиард тенге. Все территории будет ремонтировать одна подрядная организация. По словам специалистов отдела ЖКХ, работы идут по графику, без отставаний. Завершить их планируют к концу лета.

«Очередность по ремонту дворов проходит по критериям, во-первых, на обращениях коллективных, жильцы нам пишут, также ПКСК, КСК, ОСИ. Вот эти все обращения в совокупности собираем и ставим уже в порядки очередности. И уже, когда время подходит, например у нас в списке 200 дворов нуждаются в ремонте, а денег нам выделили на 40, все кто первые стояли, их берем», — говорит главный специалист отедла ЖКХ Костаная Чингис Омаров.

Как рассказал Чингис Омаров, по итогу года можно будет сказать, что в Костанае обновлены 75% внутридворовых территорий. По подсчетам ЖКХ, им нужно еще 2-3 года, чтобы привести в порядок все городские дворы.

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