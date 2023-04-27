Сколько грибов и ягод казахстанцы могут собрать бесплатно

Информация размещена на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Сбор населением (физическими лицами) для личного и домашнего использования дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, разрешается в пределах норм, утвержденных решением местных маслихатов, безвозмездно и без соответствующих разрешений.

Нормы сбора будут установлены на основании инвентаризации растительного мира, материалов геоботанических и ресурсных исследований.

Предельные нормы за раз для одного человека будут установлены: для лекарственных растений (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) до 10 кг, плодов и ягод до 20 кг, грибов до 25 кг.

Для представителей коммерческих структур, чей бизнес связан с пользованием растительным миром (в т.ч. сбор грибов), данный вид деятельности будет платным. Объем сбора будет определяться с учетом естественных запасов, распространения, ценности, возможности воссоздания, производительности этих ресурсов.

Размер платы за сбор будет установлен также местными маслихатами, на основании расчетов акиматов, на основе разницы между рыночными ценами и суммой затрат на их заготовку, обработку, транспортировку и реализацию.

Рыночные цены за растительные ресурсы определяются по месту осуществления сбора продукции в сезон их массового сбора и заготовок.

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