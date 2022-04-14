Сколько хотят зарабатывать костанайцы? Обзор по Казахстану

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Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов занял Нур-Султан — местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 260 тысяч тенге, что на 30% больше, чем в среднем по Казахстану, сообщает пресс-служба компании HeadHunter Казахстан.
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На втором месте оказались соискатели из Атырау, они хотели бы зарабатывать в среднем 230 тысяч тенге — на 25% больше, чем по стране. На третьем месте — соискатели из Алматы с зарплатными ожиданиями в 190 тысяч тенге, что на 3% больше среднего по стране.
Самые скромные зарплатные аппетиты у жителей Петропавловска, Костаная, Талдыкоргана и Тараза. В среднем они рассчитывают на 140-150 тысяч тенге, что на 22% меньше, чем ожидания по стране в целом.
На разницу в зарплатах у работников из Нур-Султана по сравнении с их коллегами по Казахстану в целом влияют сразу несколько факторов: во-первых, уровень цен на жилье, продукты питания, транспорт, досуг в столице несравнимо выше, чем в других регионах страны, во-вторых, столичный рынок труда традиционно характеризуется низкой безработицей, это вынуждает работодателей поддерживать высокий уровень зарплатного предложения, чтобы выглядеть привлекательно в борьбе за сотрудников.
Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (hh.kz).
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