Сколько и какие улицы отремонтируют в Костанае в 2021 году, рассказали в акимате

Аким города на отчетной встрече с населением рассказал о состоянии дорог в областном центре и подвел итоги года минувшего. Стоявшие в плане ремонта дороги — отремонтированы, некоторые магистрали подверглись реконструкции, сообщает alau.kz

В целом, аким оценивает работу специалистов удовлетворительно. По данным обследования в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 379 км или 93,4 %, в не очень хорошем состоянии находится 26,7 км и 7%. За прошедший год возросла доля дорог в хорошем состоянии на 10% или на 43 километра.

В прошлом году ремонт провели на 119 улицах города, а это 70,4 километра, на общую сумму 9,6 миллиардов тенге. В том числе в рамках «Дорожной карты занятости» реконструкцией было охвачено 8 улиц, протяженностью 6,7 километров. Благодаря этому показатели состояния дорог областного центра удалось улучшить на 10 процентов. «Если раньше ремонтом были охвачены в основном центральные магистрали города, то в последние годы по лучевому принципу мы перешли на периферию. В прошлом году на окраине города отремонтирована 61 грунтовая дорога, улица протяженностью 31,6 километра, площадью 190 тысяч квадратных метров, на общую сумму 1,2 милллиарда тенге», — сообщил аким Костаная.

В 2021 оду ремонт дорог будет продолжен. На эти цели из бюджета выделено чуть более четырёх миллиардов тенге. В том числе завершится реконструкция улиц Алтынсарина и Съянова, а также объездных путей к Притобольскому парку. Средний ремонт проведут на 91 участке улиц областного центра. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,3 миллиарда тенге. Благодаря этому охват грунтовых дорог асфальто-бетонным покрытием составит 90 процентов. На встрече акиму был задан вопрос по поводу подъездного пути, соединяющего Дружбу и Ударник. В 2020 году внутри жилого массива Ударник проложили дороги, а один километр ведущий к поселку, остался без покрытия. Аким пояснил — деньги выделены и в 2021 году этот вопрос будет закрыт.

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