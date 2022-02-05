Сколько и по какой цене? В Костанае состоялась сельхозярмарка

5 февраля в Костанае проведена сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей 11 районов и городов Костанай, Рудный.
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На ярмарке реализована продукция свыше 110 хозяйствующих субъектов в количестве 121,6 тонн:
мясная продукция всего –27,1 тонн:
- говядина – 11,0 тонн (1900 тг за кг);
- конина – 5,0 тонн (2100 тг за кг);
- свинина – 4,0 тонн (1700 тг за кг);
- баранина – 0,1 тонн (1900 тг за кг);
- мясо птицы – 7,0 тонн (890 тг за кг);
- мука высшего и первого сортов – 4 тонн (мука 1 сорта по 154 тенге, высшего сорта по 180 тенге за кг);
- крупы и макаронные изделия – 7,2 тонны (макаронные изделия 182–250 тенге за кг);
- яйцо кур – 144000 штук (по цене 350-370 тенге за десяток);
- картофель –29,0 тонн (по цене 120-140 тенге за кг);
- овощи – 29,5 тонн (морковь 140-148 тенге за кг, лук 86 тенге за кг, капуста 104 тенге за кг);
- масло подсолнечное – 7,8 тонны (по цене 700-720 тенге за литр).
Из стабфонда реализовано 7 наименований продукции в объеме 10 тонн.
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