Сколько инфекционных стационаров функционируют в Костанайской области?

Городская больница переходит в привычный режим работы. С сегодняшнего дня там готовы приступить к плановой госпитализации пациентов. Отделения травматологии, гинекологии и хирургии уже открыты, передает alau.kz

Городская больница с сегодняшнего дня готова вернуться к плановым госпитализациям. Провизорный стационар, который здесь размещался, теперь перенесен в один из корпусов больницы. Остальные отделения переходят на обычный формат работы.

«На сегодняшний день открыта плановая госпитализация больных по следующим направлениям: урология, хирургия, травматология и гинекология. Данные пациенты в плановом порядке могут обследоваться по прикреплению в поликлиниках по месту жительства и далее с направлением обратиться в стационар для оказания стационарной помощи»,- рассказала и.о. главного врача Костанайской городской больницы Данияр Джандаев.

Хотя больница была готова принимать людей уже с сегодняшнего дня, самих пациентов здесь пока нет. Коридоры пусты. Но уже через неделю медики ожидают, что все палаты будут заполнены. А вот насколько они безопасны после находившихся там больных пневмонией, рассказал лично и.о. главного врача.

«В данной палате находились пациенты с диагнозом пневмония, с подозрением на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день проведена 3-этапная дез.обработка. Проведен заключительный этап. На сегодняшний день мы готовы к плановой госпитализации. Ничего не угрожает здоровью в стенах городской больницы, так как проведена заключительная дез.обработка»,- сообщил Данияр Джандаев.

По словам и.о. главного врача, дезинфекция больницы проходила 3 дня. Она завершилась буквально вчера. Сейчас сотрудники наводят порядок в палатах и готовятся вернуться к операциям.

«В связи с открытием нашей городской больницы наше отделение травматологии готово к выполнению любых плановых оперативных вмешательств, в том числе по замене суставов – тазобедренных, коленных. Для этого нужно обратиться в поликлинику и через портал «бюро госпитализации» лечь к нам в отделение на оперативное лечение»,- пояснил Эрик Коянбаев, заведующий отделением травматологии Костанайской городской больницы.

Оставшееся в городской больнице отделение с провизорным стационаром совсем скоро тоже может вернуться в обычный режим работы. По информации представителей мед.учреждения, сейчас там находятся 83 пациента больных пневмонией. Но закрытие стационара все равно намечено.

«На следующей неделе планируется закрытие провизорного стационара на базе городской больницы. Пока экстренную помощь горожанам продолжают оказывать в областной больнице. Но на следующей неделе, когда городская примет на себя оказание экстренной помощи и областная вернется в прежний режим работы и оказание плановой помощи пациентам»,- рассказала Ксения Жилкибаева, менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Сообщается, что выписанных пациентов переведут на амбулаторное долечивание. На сегодня в области уже закрыты 480 провизорных коек в 10 стационарах региона. Инфекционные стационары пока продолжают работать на базе областной больницы, тубдиспансера в городе Тобыл и больницы в городе Рудный.

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