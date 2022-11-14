Сколько этнических казахов переехало из России в Казахстан с марта

В МВД сообщили количество этнических казахов, которые обратились за разрешением на постоянное место жительства с 1 марта, передает Tengrinews.kz.

В ответ на запрос редакции в МВД сообщили, что с 1 марта по 1 ноября 2022 года разрешение на постоянное место жительства было выдано 3999 этническим казахам, которые в большинстве своем прибывали из других стран. Больше всего этнических казахов переехало из Узбекистана — 2267 человек. На втором месте Россия — 773 человека. Далее идут Монголия (328), КНР (297), Туркменистан (172), Кыргызстан (39).

Расселялись прибывшие казахи в основном в крупные города — в Шымкент — 785, в Туркестанскую область — 715, Астану — 702, Мангистау — 608, Алматинскую область — 526, Алматы — 326 и другие.

Напомним, что, по данным МВД, более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с начала мобилизации. В середине октября ежедневно в Казахстан прибывало 8-9 тысяч граждан России, при этом выезжало 10-11 тысяч граждан.

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