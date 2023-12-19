Сколько этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года

По состоянию на 1 декабря 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 19 476 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 126,5 тыс. этнических казахов. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

Более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 19,6% – из КНР, 10,8% – из Монголии, 8,5% – из Туркменистана, 7,2% – из России и 2% – из других стран.

По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, несовершенолетние 30,9% и пенсионеры 8,6%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 33,6% среднее специальное образование, 42,8% общее среднее образование и 8,3% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 2 337 человек. По состоянию на 1 декабря 2023 года в регионы расселения переселено 2 053 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1630 кандасам.

В частности, 614 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 1630 человек, а 513 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до

4 млн тенге на семью.

Напомним, в текущем году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 2 058 заявлений (690 семей) от этнических казахов.

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