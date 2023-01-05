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Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2023 году

Фото из открытых источников

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 декабря 2022 года установлена региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год, сообщает zakon.kz.

В частности, установлена:

  • региональная квота приема кандасов на 2023 год в количестве 1925 человек;
  • региональная квота приема переселенцев на 2023 год в количестве 6727 человек.

Стоит отметить, что в этом году квоты по приему кандасов и переселенцев увеличены. Так, в 2022 году региональная квота на прием кандасов была установлена в количестве 1499 человек, а региональная квота на прием переселенцев – 6587 человек.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 декабря 2022 года в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 105,7 тыс. этнических казахов.

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