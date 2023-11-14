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Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2024 году

pixabay.com

Министерство труда подготовило проект приказа «Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год», сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом будет установлена региональная квота приема на 2024 год:

  • кандасов – 2433 человека;
  • переселенцев – 7050 человек.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.

По сравнению с 2023 годом квоты приема кандасов и переселенцев планируют увеличить. Так, мы сообщали, что в 2023 году региональная квота составила:

  • кандасов – 1925 человек;
  • переселенцев – 6727 человек.

По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.

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