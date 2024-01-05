Сколько кандасов примет Костанайская область, сообщили в Минтруда РК

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2024 год установлена в количестве 9 483 человека, что на 554 человека больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и соцзащиты населения РК.

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых Правительством РК. В 2024 году региональная квота распределена следующим образом:

для кандасов: Павлодарская обл. – 902 чел., Костанайская обл. – 550 чел., Акмолинская обл. – 285 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 269 чел., Северо-Казахстанская обл. – 207 чел., область Абай – 220 чел.;

для переселенцев: Северо-Казахстанская обл. – 2 702 чел., Павлодарская обл. – 2 603 чел., Костанайская обл. – 950 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 372 чел., область Абай – 255 чел., область Ұлытау – 132 чел., Карагандинская обл. – 36 чел.

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:

субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;

субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;

субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении в размере 400 МРП.

направления на краткосрочное профессиональное обучение;

содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;

выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2024 года на историческую родину вернулись 1 млн 128,37 тыс. этнических казахов.

Всего в 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 21,3 тыс. этнических казахов.

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