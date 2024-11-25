В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 535 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 144,9 тыс. этнических казахов. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты населения РК.

45,9% кандасов прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 39,2% – из Узбекистана, 5,8% – из Монголии, 5,2% – из Туркменистана, 2,8% – из России и 1,1% – из других стран.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершенолетние граждане – 33,2% и пенсионеры – 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8% имеют высшее образование, 24,8% среднее специальное образование, 54,4% общее среднее образование и 3% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 ноября 2024 года в регионы расселения переселен 2 841 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2 390 кандасам. В частности, 763 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

Напомним, в прошлом году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 21 166 заявлений от этнических казахов.

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