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Сколько казахстанцев получают больше 3 миллионов тенге в месяц

— Сегодня, 12:58
Изображение для новости: Сколько казахстанцев получают больше 3 миллионов тенге в месяц

Фото Н.Луговской/alau.kz

В Казахстане собираются ввести прогрессивное налогообложение для обладателей высоких зарплат. Подробности рассказал первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как уточнил Амрин, размер налога будет рассчитываться не по месячному доходу, а по годовой сумме.

«По зарплате будет прогрессивное налогообложение. Там шкала другая немного: до 33 миллионов (в год — прим.) — 10 процентов, свыше 33 миллионов — 15 процентов. Да, в Казахстане есть такая зарплата, это примерно 3 миллиона тенге в месяц. У нас около 26 700 наемных работников получают более 3 миллионов тенге — по данным налоговой отчетности. Считаться будет не помесячно, а годовая. Допустим, если моя зарплата до 33 миллионов в год — это будет 10 процентов, свыше — по 15 процентов», — пояснил Амрин.



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