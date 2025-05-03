«По зарплате будет прогрессивное налогообложение. Там шкала другая немного: до 33 миллионов (в год — прим.) — 10 процентов, свыше 33 миллионов — 15 процентов. Да, в Казахстане есть такая зарплата, это примерно 3 миллиона тенге в месяц. У нас около 26 700 наемных работников получают более 3 миллионов тенге — по данным налоговой отчетности. Считаться будет не помесячно, а годовая. Допустим, если моя зарплата до 33 миллионов в год — это будет 10 процентов, свыше — по 15 процентов», — пояснил Амрин.