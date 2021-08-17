В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, сколько казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что на 1 августа 2021 года социальные выплаты на случай потери работы были назначены 77,9 тысячи человек. Отмечается, что впервые в этом году выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) были назначены 52 тысячам граждан.

Уволенные работники могут получать социальные выплаты при потере работы в течение периода от одного месяца до полугода. Потерявшим работу за счет средств ГФСС выплачивается сумма в размере до 40 процентов от потерянного дохода.

Чтобы получить социальные выплаты, уволенному сотруднику нужно:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня Центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Также услугу можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

Если человек уже зарегистрирован в системе как безработный, то ему должно прийти SMS для подтверждения назначения выплаты из ГФСС в проактивном формате.

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