Сколько казахстанцев получают выплаты из ГФСС в 2022 году

Работающие казахстанцы, которые делают все положенные отчисления, могут в случае чего рассчитывать на выплаты из ГФСС. О том, сколько казахстанцев являются получателями социальных выплат, рассказали в Государственном фонде социального страхования.

Казахстанцы, являющиеся участниками системы обязательного социального страхования (СОСС), могут рассчитывать на выплаты из Государственного фонда социального страхования, передает nur.kz

Обязательное социальное страхование основано на принципах солидарности, поскольку социальные отчисления уплачиваются работодателями за всех работающих граждан, а выплаты могут получить только те, у кого наступил социальный риск.

Это касается граждан, которые оказались безработными или стали нетрудоспособными, семей, оставшихся без кормильца и женщин, которые потеряли доход из-за беременности или ухода за ребенком.

Сколько человек получают социальные выплаты

По данным фонда, на данный момент в СОСС участвует порядка 6,6 млн работающих граждан и более 1,1 млн человек в течение года получают социальные выплаты.

За первые шесть месяцев 2022 года социальные выплаты получили уже порядка 834,3 тыс. человек на общую сумму 199 млрд тенге, из них:

утратившие трудоспособность – около 90 тысяч человек, которые получили в общем 14,9 млрд тенге из ГФСС;

по случаю потери кормильца – выплаты из ГФСС получили более 57 тысяч семей на общую сумму порядка 10,6 млрд тенге; потерявшие работу – 60 тысяч работников, зарегистрировавшись в качестве безработных, в сумме получили из фонда около 8,1 млрд тенге;

в связи с беременностью – более 122 тысяч женщин получили социальные выплаты на сумму 79,2 млрд тенге;

в связи с уходом за ребенком до 1 года – соцвыплаты из ГФСС получили 505 тысяч человек на общую сумму 86,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что на данные социальные выплаты могут претендовать только те граждане, за которых делаются соответствующие взносы в систему обязательного социального страхования. Казахстанцам, которые не являются участниками этой системы, положены пособия из государственного бюджета.

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