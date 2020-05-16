Сколько казахстанцев получили 42 500 тенге во второй раз

По состоянию на 15 мая более 2,9 миллиона казахстанцев получили вторую выплату в размере 42 500 тенге из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Как сообщалось ранее, первый месяц для расчета выплаты берется за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц, из расчета действующего режима ЧП, – с 16 апреля до 11 мая.

То есть граждане, подавшие (независимо от того, когда было сделано назначение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям могут претендовать на выплату 42 500 тенге за второй месяц. Граждане, подавшие заявления с 16 апреля до 18.00 часов 11 мая, могут претендовать на выплату единожды.

«Напомним, в связи с прекращением действия режима ЧП с 18.00 часов 11 мая 2020 года завершен прием новых заявлений на назначение выплаты 42 500 тенге. Все заявления, поступившие до вышеуказанного срока, будут рассмотрены в установленном порядке и в случае соответствия заявлений условиям, прописанным в правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, социальная выплата 42 500 тенге будет назначена и выплачена», — отмечается на сайте Минтруда.

Статус рассмотрения ранее поданного заявления можно уточнить на сайте 42500.enbek.kz. С момента введения выплаты 42 500 тенге ее получили 4,5 миллиона человек.

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