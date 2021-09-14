Сколько казахстанцев привито от коронавируса

Первым компонентом привито 71,5%, а вторым – около 60% подлежащего населения. Об этом на заседании правительства РК рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

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По словам Цоя, вакцинация населения в Казахстане продолжается.

На сегодняшний день первым компонентом привито более 7,1 млн человек, охват подлежащего населения составил 71,5%. Вторым компонентом привито более 5,9 млн человек с охватом около 60% подлежащего населения, – сказал он.

Министр добавил, что регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику.

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Вакцинация по-прежнему является единственной специфической мерой профилактики коронавирусной инфекции. Поэтому призываю каждого казахстанца вакцинироваться и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране, – призвал глава ведомства.

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