В этом году на ремонт и содержание автодорог в Костанайской области выделено почти 50 млрд...
Министр обороны РК утвердил приказ от 20 марта 2025 года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году», сообщает Zakon.kz.
«В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы», – говорится в тексте.
Приказ вводится в действие с 12 апреля.
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Информацию распространила пресс-служба акима Костаная. Начинается инвентаризация списков очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся в...
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