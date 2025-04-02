Министр обороны РК утвердил приказ от 20 марта 2025 года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году», сообщает Zakon.kz.

«В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы», – говорится в тексте.

Приказ вводится в действие с 12 апреля.

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