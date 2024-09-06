Сколько казахстанцев призовут в армию. Какие преференции для солдат?

В ходе осеннего призыва будут укомплектованы подразделения Вооруженных сил,Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, МЧС и Службы государственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тысяч новобранцев. На срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва.

В текущем году законодательно утверждены преференции для солдат.

В период службы и в течение двух месяцев после увольнения из армии на них распространяется действие кредитных каникул. На сегодняшний день отсрочка платежей представлена свыше 6 тыс. военнослужащим на сумму млрд 828 млн тенге.

Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы с приоритетным правом получения места в студенческом общежитии. На сегодняшний день на бесплатной основе в вузы зачислено более 1,5 тысяч отслуживших в армии казахстанцев, на платной основе – более 700 человек.

Свыше 400 военнослужащих, уволенных в запас весной текущего года, поступили на воинскую службу по контракту.

Ежегодно Вооруженные силы организуют обучение военнослужащих смежным рабочим специальностям с выдачей свидетельств государственного образца.

В 2023 году было обучено около 1200 специалистов. План текущего года составляет свыше 1300 человек.

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