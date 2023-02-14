Сколько казахстанцев призовут в армию в 2023 году

Правительство Казахстана приняло постановление от 9 февраля 2023 года о реализации указа президента РК об очередном призыве в Вооруженные силы РК, сообщает zakon.kz

В частности, акиматам в регионах предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Кроме того, акиматы должны организовать медицинское обеспечение призывных пунктов и обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу.

Возмещение расходов на перевозку призывников и уволенных в запас военнослужащих производится непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

В свою очередь МВД РК необходимо организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников

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