Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

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У 21 пациента тест на коронавирус показал положительный результат, у шести — отрицательный.
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27 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человек (–35 997 + и 5 427 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 411 пациент, на амбулаторном уровне – 34 013 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 559 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области