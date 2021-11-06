Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

У 21 пациента тест на коронавирус показал положительный результат, у шести — отрицательный.

27 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человек (–35 997 + и 5 427 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 411 пациент, на амбулаторном уровне – 34 013 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 559 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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