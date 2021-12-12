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Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

tj.sputniknews.ru

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 12 декабря.

На 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 211 человек (–18 418+ и 2 793 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 145 пациент, на амбулаторном уровне – 17 066 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  •  в тяжелом состоянии – 332 пациентa,
  •  в состоянии крайней степени тяжести – 85 пациентов,
  •  на аппарате ИВЛ – 66 пациентов.

20 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

У 15 пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у пяти — отрицательный.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

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