Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

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Девять казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Минздрава.
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У пяти пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у четырех — отрицательный.
На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (–15 616+ и 2 095 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 759 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 952 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 236 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области