USD 432.28
EUR 490.16
RUB 5.89
  1. Home
  2. Здоровье
  3. Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

newtimes.kz

Vinkmag ad

Девять казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

У пяти пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у четырех — отрицательный.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (–15 616+ и 2 095 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 759 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 952 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 236 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента,
  • на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае
Следующая новость

Мне не было страшно. Мальчик рассказал, как спас детей из пожара в Костанае