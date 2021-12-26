Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Девять казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

У пяти пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у четырех — отрицательный.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (–15 616+ и 2 095 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 759 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 952 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 236 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента,

на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.

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