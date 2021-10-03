Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

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44 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
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При этом 39 пациентов имели положительный тест на коронавирус, пять получили отрицательный результат.
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 3 октября.
На 3 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 458 человек (-51 373 + и 8 085 КВИ-), из них в стационарах находится — 10 147 пациент, на амбулаторном уровне — 49 311 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии — 753 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести — 227 пациентов,
- на аппарате ИВЛ — 142 пациента.
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