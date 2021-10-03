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Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

newtimes.kz

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44 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

При этом 39 пациентов имели положительный тест на коронавирус, пять получили отрицательный результат.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 3 октября.

На 3 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 458 человек (-51 373 + и 8 085 КВИ-), из них в стационарах находится — 10 147 пациент, на амбулаторном уровне — 49 311 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  •  в тяжелом состоянии — 753 пациента,
  •  в состоянии крайней степени тяжести — 227 пациентов,
  •  на аппарате ИВЛ — 142 пациента.
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