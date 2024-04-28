Сколько казахстанцев «забыли» оформить пенсию из ЕНПФ

ЕНПФ напоминает, что лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также лица c инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику.

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо своевременно обращаться в ЦОН по месту жительства, а за выплатой в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно – в подразделения ЕНПФ, в том числе через сайт ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи. Документы в ЦОН вместе с заявлением можно подать за 10 дней до достижения получателем пенсионного возраста.

Настоятельно рекомендуем соблюдать этот срок, т.к. это особенно важно для получения государственной пенсии, для назначения которой требуется проверка трудового стажа по представленным документам. Кроме того, согласно законодательству назначение пенсий по возрасту и государственной базовой выплаты производится со дня обращения. Таким днём считается день регистрации заявления и необходимых документов в Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Напомним, что пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 61 года в 2024 году. Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. Между тем, в целях оказания проактивной услуги по осуществлению пенсионных выплат из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их выплатой, ЕНПФ проводит ежегодную сверку совместно с Государственной корпорацией на предмет наличия у данных граждан назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств.

По результатам ежегодной сверки при выявлении лиц, у которых имеются назначенные пенсионные выплаты за счет бюджетных средств, ЕНПФ осуществляет им пенсионные выплаты в рамках соответствующего соглашения, заключенного с Государственной корпорацией.

Так, по результатам ежегодной сверки по состоянию на 1 марта текущего года из порядка 200 тыс. лиц, достигших пенсионного возраста, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившихся за их выплатой, по сведениям Государственной корпорации:

около 45 тыс. лиц, не являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой

пенсии;

пенсии; порядка 92 тыс. лиц, являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой

пенсии/за выслугу лет за счет бюджетных средств, из которых:

около 20 тыс. граждан в текущем году самостоятельно обратились с заявлениями в ЦОН по

месту жительства за пенсионной выплатой из ЕНПФ;

месту жительства за пенсионной выплатой из ЕНПФ; около 72 тыс. граждан назначены пенсионные выплаты из ЕНПФ в проактивном формате по

результатам сверки;

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