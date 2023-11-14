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Сколько казахстанцев живет на доходы до 150 тысяч тенге в месяц?

pixabay.com

Бюро нацстатистики по итогам переписи населения 2021 года опубликовало сборник «Доходы и источники средств существования населения Республики Казахстан», сообщает informburo.kz

По материалам сборника, по уровню ежемесячного дохода население Казахстана распределилось следующим образом:

  • нет дохода – 0,8%;
  • до 10 тысяч тенге – 0,3%;
  • 10-50 тысяч тенге – 18,3%;
  • 50-100 тысяч тенге – 25,5%;
  • 100-150 тысяч тенге – 24,1%;
  • 150-200 тысяч тенге – 13,1%;
  • 200-250 тысяч тенге – 9,6%;
  • 250-300 тысяч тенге – 6,1%;
  • 300-500 тысяч тенге – 1,8%;
  • 500 000-1000 000 тенге – 0,3%;
  • свыше 1000 000 тенге – 0,1%.

При этом среди сельского населения доход свыше 1 млн тенге имели лишь 1 096 человек. Большая часть сельчан (35%) получала в месяц доход в диапазоне 50-100 тысяч тенге. При этом наибольшая доля городского населения (свыше 25%) имела доходы на уровне 100-150 тысяч тенге.

90% казахстанцев отметили, что имеют только один источник средств существования, 9% сообщили о двух источниках дохода. Самым распространённым среди них стала зарплата (40%), на втором месте – помощь от родных (34,3%), на третьем – пенсия (9,6%).

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