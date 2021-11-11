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Сколько казахстанцы отдохнут в декабре

aif.by

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В декабре 2021 года жителям Казахстана предстоит отдохнуть 11 дней – это и праздничные, и выходные дни.

В завершающий месяц года казахстанцы отмечают два официальных праздника – это День Первого Президента РК, который проходит 1 декабря, и День Независимости – 16 и 17 декабря.

День Первого Президента РК выпал на среду 1 декабря. Это будет выходной день. Еще четыре выходных дня — на День Независимости. К этому прибавляются шесть календарных выходных. 31 декабря приходится на пятницу и является рабочим днем.

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