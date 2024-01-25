Сколько казахстанских семей сменили место жительства по программе переселения

В 2023 году 214 семей приняли участие в пилотном проекте по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей. Из них 129 переселенцев и 113 кандасов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Участниками пилотного проекта являются выходцами из Алматинской, Жамбылской, Жетісу, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента.

Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг.

В их числе:

переезд и размещение в регионе расселения;

оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности;

трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности;

адаптация и интеграция членов семьи.

Одним из участников пилотного проекта стала семья Майны Калимаш. Их семья из трёх человек прибыла из КНР. Центром трудовой мобильности Восточно-Казахстанской области для них составлен индивидуальный план адаптации и интеграции. На заседании комиссии по приему кандасов принято положительное решение о включении семьи Калимаш в региональную квоту, также было принято решение карьерного центра о возмещении расходов на переезд в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи.

«Я переехала из КНР по программе добровольного переселения и решила обосноваться в Восточно-Казахстанской области. Благодаря сотрудникам карьерного центра г. Усть-Каменогорска получила все положенные нам меры государственной поддержки», – поделилась женщина.

Дети Майны оформлены в среднюю школу г. Усть-Каменогорска. А для женщины, имеющей высшее юридическое образование, прорабатываются меры по трудоустройству.

Напомним, в 2023 году пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей был запущен в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В 2024 году данный механизм будет масштабирован на другие трудодефицитные регионы страны.

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