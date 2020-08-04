Сколько костанайцев получили социальные выплаты от государства

Почти 30 тысяч костанайцев получили возможность оплатить коммунальные услуги за счёт государства. Напомним, 15 тысяч тенге выделялось нескольким категориям казахстанцев. Кроме того, социальную выплату в 42 500 тысяч тенге уже получили 65 тысяч жителей региона. Как отмечают чиновники, и это еще не все — мер поддержки населения и бизнеса cо стороны государства немало, сообщает alau.kz

В связи с карантинными ограничениями по коронавирусу с весны в Казахстане государством приняты ряд мер поддержки населения и бизнеса. К примеру, социальную выплату в 42,5 тысяч тенге в марте-апреле получили 165 тысяч костанайцев на 7 млрд тенге. В августе эта выплата назначена порядка 65 тысячам граждан на 2,8 млрд тенге. Помимо этого сумма 21250 тенге, по словам чиновников, будет автоматически доначислена и выплачена всем, кто подавал заявку в июле. Особое внимание, отмечают чиновники, уделено поддержке малообеспеченных.

«Еще одной мерой государственной поддержки стало возмещение затрат коммунальных услуг гражданам из социально-уязвимых слоев населения. К возмещению были отнесены расходы за электричество, тепло, газ, воду, канализацию, вывоз ТБО и услуги лифтов. В целом по Костанайской области более 50 тысяч граждан подпадают для назначения данного вида поддержки. Акиматами было принято более 37 тысяч заявок, из них одобрено порядка 30 тысяч или 78%. Возмещено 881,2 млн тенге или 58%»,- сказал заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

В этом году на выплату адресной социальной помощи в регионе предусмотрено больше 2 млрд. С начала года АСП назначена более 4-х тысячам семей примерно на 1 млрд тенге. Что касается поддержки бизнеса. Выдано 73 льготных кредита для поддержки МСБ на 16 млрд тенге, предоставлены отсрочки по выплатам 129 субъектам бизнеса, являющимся участниками госпрограмм. Предприниматели освобождены от 8 млрд тенге налогов, приостановлена арендная плата во всех 14 действующих торгово-развлекательных и торговых центрах и 38 рынках.

«Сегодня 129 предприятий, которые получили отсрочки по кредитам по платежам — это мало, увеличивать, многие предприятия простаивают, нужно помогать. Акимам взять эту работу на контроль»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Акимат Костанайской области по программе «Дорожная карта занятости» планировал создать до конца года больше 14 тысяч рабочих мест, сейчас 5 тысяч человек работой обеспечены. Получать они должны не менее 85 тысяч тенге. Как отмечает заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, учитывая, что работа многих организаций приостановлена, то освободившиеся люди могут трудоустроиться на объекты «Дорожной карты». Для этого им нужно обращаться в Центры занятости на местах и зарегистрироваться на бирже труда онлайн.

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