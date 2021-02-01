Сколько костанайцев привились от коронавируса в первый день вакцинации, сообщили в облздраве

Фото пресс-службы управления здравоохранения
В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса. Одними из первых российскую вакцину «Спутник V» получили главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.
В Костанае препарат от «ковида» тоже начали применять уже сегодня.
Среди известных в регионе личностей вакцину уже получили первый заместитель акима области Ерлан Спанов, главный саниатрный врач региона Ермуханбет Даулетбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Рустем Айтбаев и главный врач областной службы скорой помощи Ирина Штейгервальд.
Каждый из вакцинируемых до получения прививки прошел осмотр терапевта и подписал согласие на вакцинацию.
А уже после процедуры пациенты провели полчаса под наблюдением специалистов. Всего же по состоянию на 1 февраля 15 часов 30 минут прививку от «ковида» уже получили 40 человек.
Практически все они медики.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области