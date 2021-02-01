Сколько костанайцев привились от коронавируса в первый день вакцинации, сообщили в облздраве

В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса. Одними из первых российскую вакцину «Спутник V» получили главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

В Костанае препарат от «ковида» тоже начали применять уже сегодня.

Среди известных в регионе личностей вакцину уже получили первый заместитель акима области Ерлан Спанов, главный саниатрный врач региона Ермуханбет Даулетбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Рустем Айтбаев и главный врач областной службы скорой помощи Ирина Штейгервальд.

Каждый из вакцинируемых до получения прививки прошел осмотр терапевта и подписал согласие на вакцинацию.

А уже после процедуры пациенты провели полчаса под наблюдением специалистов. Всего же по состоянию на 1 февраля 15 часов 30 минут прививку от «ковида» уже получили 40 человек.

Практически все они медики.

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