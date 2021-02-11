Сколько костанайцев заплатили за проезд 150 тенге в первый день введения дифтарифа — итоги ЖКХ

В ЖКХ подвели предварительные итоги работы дифференцированного тарифа в общественном транспорте. За первый день введения новой системы удалось подсчитать, сколько людей предпочли оплатить свою поездку картой и мобильным приложением, а сколько расплатились за проезд наличностью, передает alau.kz

Дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте в Костанае ввели в этот вторник. И в тот же день сотрудники ЖКХ приступили к сбору статистики среди пассажиров. Выясняли не только общий пассажиропоток, но и то, какие способы оплаты выбирали горожане из нескольких доступных им вариантов. На отчетном брифинге руководитель ЖКХ поделился собранными данными за первый день введения нового тарифа.

«Транспортными картами оплатили 14 175 человек, банковскими картами оплатили 23 534 человека, СМС-оплата произошла на 34 маршрутах, мобильным приложением оплатили 3 480 человек»,- сообщил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай Наурызбай Мусин.

Но не все жители города перешли на оплату картой. Больше 15 тысяч человек в первый день введения тарифа оплатили проезд наличными деньгами. При этом дети и пенсионеры среди них составили две трети от приведенного числа. А более 5,5 тысяч человек оказались людьми от 18 до 63 лет. Им пришлось заплатить за поездку по новым правилам 150 тенге. Общий же пассажиропоток на 9 февраля составил 56 429 пассажиров. Такие данные в отдел ЖКХ предоставила организация «Alem Pay». При этом общая сумма оплаты, которую жители и гости города оставили за проезд, достигла 4 миллионов 787 тысяч тенге только за одни сутки. Но проведя сравнение нынешнего пассажиропотока с тем, который фиксировали в начале года, оказалось, что эти данные несколько отличаются.

«Мы видим рост в первую очередь по безналичной оплате и также по количеству автобусов каждый пассажиропоток в рейс на сегодняшний день вырос, чем было на 1 января 2021 года»,- сказал руководитель отдела ЖКХ.

Следить за тем, как будет меняться статистика среди оплачивающих карточками и наличностью, сотрудники отдела ЖКХ будут на протяжении 10 дней. Кроме того, за это время ими будет анализироваться общий пассажиропоток. Вероятно, что в ближайшее время влияние на него смогут оказать дополнительные автобусы, которые будут запускаться перевозчиком «ИП Брунер». Напомним, именно он сейчас восстанавливает движение по маршрутам № 2, 7 и 13 после отказа от их обслуживания компанией «Костанайавтотранс».

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